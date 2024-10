Chociaż nie brakuje zjawisk takich jak "grobbing", czyli rywalizacji na najpiękniej przystrojone groby, to jednak dla wielu Polaków święto to ma głębszy, duchowy wymiar. To czas refleksji nad życiem, śmiercią i wiecznością oraz okazja do wspólnej modlitwy za zmarłych i spotkań rodzinnych.