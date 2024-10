Kim Novak zagra Sydney Sweeney , która będzie także producentką "Scandalous". Prace na planie filmu rozpoczną się zaraz po zakończeniu zdjęć do trzeciego sezonu "Euforii" dla HBO . Scenariusz napisał Matthew Fantaci, który wcześniej współtworzył serial "Nowy styl".

Relacja Kim Novak i Sammy'ego Davidsa Jr.

Kim Novak poznała Sammy'ego Davisa Jr. podczas wspólnego występu w programie "The Steve Allen Show". Ich miłość rozwijała się w atmosferze rosnących w Ameryce nastrojów rasistowskich, co przyczyniło się do problemów Novak w wytwórni Columbia Pictures. W 1958 roku ich romans stał się sensacją, gdy jedno z plotkarskich pism ujawnilo ich związek.