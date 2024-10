Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Według doniesień mediów kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta może być prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski lub szef MSZ Radosław Sikorski. Ten drugi zabrał właśnie głos w sprawie tego, co w KO planują w tej kwestii. Oficjalną decyzję poznamy w grudniu.

Co dalej z kandydatem na prezydenta z KO? Sikorski zdradził szczegóły. Fot. Czarek Sokolowski/Associated Press/East News

– Potrzebujemy kandydata, który ma najwyższą możliwą szansę w II turze. Bo zwycięstwa w I turze raczej nie będzie, więc trzeba przejść do II tury, a potem zaskarbić głosy zwolenników innych partii – powiedział Radosław Sikorski w Katowicach.

Co z kandydatem na prezydenta w KO? Sikorski komentuje

Jak wskazał, "będziemy to badać przed ogłoszeniem decyzji". – Kandydatem powinien być ten, który ma najlepszą szansę – zawyrokował.

Jak kolejnego prezydenta Polski widzi Sikorski? – Ja chciałbym prezydenta, który jest poważany w świecie. Który jak coś mówi w imieniu Polski, to ma swoje znaczenie. Który w tych niespokojnych czasach byłby mocny w dziedzinie bezpieczeństwa. I który współpracowałby z rządem, a nie to, co teraz mamy. Przede wszystkim takiego, który wygra – stwierdził szef MSZ.

Dodajmy, że we wtorek przed południem Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że decyzja Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie zapadnie 7 grudnia na Śląsku.

Szef rządu zaznaczył, że "będzie to ktoś, kto nadaje się najlepiej na ten urząd i ma największe szanse na wygranie". "Po trzecie – nie będę to ja. Naprawdę!" – zadeklarował Donald Tusk we wpisie w serwisie X.

Tymczasem w dwóch najnowszych sondażach sprawdzono, jak w pierwszej turze wyborów wypadliby Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski, gdyby to oni byli kandydatami KO na prezydenta.

Kto według sondaży miałby większe szanse z kandydatem PiS?

Z badania United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że górą jest obecny prezydent Warszawy. Jak czytamy, szef MSZ przegrałby walkę o drugą turę z kandydatem PiS, jeśli byłby nim Karol Nawrocki, prezes IPN.

Gdyby kandydatem KO był Trzaskowski, wówczas – jak wynika z sondażu – w pierwszej turze zagłosowałoby na niego 39,4 proc. ankietowanych. W tym scenariuszu chęć oddania głosu na Nawrockiego zadeklarowało 26,6 proc.

Inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku Sikorskiego. "W tym scenariuszu to nie kandydat KO odnotowuje najlepszy wynik w pierwszej turze. Na szefa MSZ głos oddałoby 25,5 proc. badanych, a minimalnie wyprzedza go Karol Nawrocki (26 proc.)" – podano na stronie WP.

Co się dzieje ws. kandydata w PiS? We wtorek 22 października o prawyborach w PiS mówił też Mateusz Morawiecki. – Myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch, te decyzje zapadną. Może nawet szybciej. Jeśli decyzja będzie pozytywna, będziemy starali się przeprowadzić prawybory tak, aby one rzeczywiście odzwierciedlały opinie członków PiS – powiedział.