Zmiana czasu w ten weekend

Zmiana czasu przynosi nam dodatkową godzinę snu. Jej celem jest lepsze dostosowanie rytmu dnia do zmieniających się pór roku, co przyczynia się do oszczędności energii elektrycznej dzięki dłuższemu wykorzystaniu naturalnego światła słonecznego.

Co myślą Polacy o zmianie czasu

Wpływ zmiany czasu na organizm

Przejście na czas zimowy sprawia, że wieczory stają się dłuższe, a zmrok zapada szybciej. W rezultacie wiele osób w zimowych miesiącach wstaje jeszcze przed wschodem słońca i wraca do domu, gdy na zewnątrz już panuje ciemność. Ograniczona ilość naturalnego światła w ciągu dnia może negatywnie wpływać na nasze samopoczucie, co dla niektórych bywa szczególnie uciążliwe.

Choć zmiana czasu na zimowy teoretycznie zapewnia dodatkową godzinę snu, w praktyce często prowadzi do pogorszenia jakości wypoczynku. Nasz organizm potrzebuje czasu na przystosowanie się do nowego rytmu. Przesunięcie zegara może powodować zaburzenia snu oraz uczucie zmęczenia. Dzieje się tak, ponieważ nasz wewnętrzny zegar biologiczny, który dostosowuje się do światła dziennego, zostaje zakłócony, co wpływa na rytm snu i czuwania.