Ta zmiana czasu w praktyce daje nam dodatkową godzinę snu. Celem przestawienia zegarów jest lepsze dopasowanie rytmu dnia do zmieniających się pór roku, co pozwala na oszczędność energii elektrycznej dzięki dłuższemu wykorzystaniu naturalnego światła słonecznego.

Jak zmiana czasu wpływa na organizm?

Przejście na czas zimowy sprawia, że wieczory stają się dłuższe, a zmrok zapada szybciej. W praktyce oznacza to, że wiele osób zimą wstaje jeszcze przed wschodem słońca, a po pracy lub szkole wraca do domu, gdy na zewnątrz panuje już ciemność. Ograniczony dostęp do naturalnego światła w ciągu dnia może negatywnie wpływać na samopoczucie, co dla niektórych osób bywa szczególnie trudne.

"Zima oficjalnie zaczyna się dopiero 21 grudnia, ale wraz z wydłużającymi się nocami i rzadszym dostępem do światła słonecznego, sezonowe zaburzenie afektywne (SAD) staje się coraz powszechniejsze. SAD to rodzaj depresji , który występuje późną jesienią i wczesną zimą, a często ustępuje wiosną lub wczesnym latem. Choć dokładna przyczyna SAD jest nieznana, badania wskazują na brak światła jako główny czynnik" - można przeczytać na stronie Harvard Health Publishing.

Chociaż zmiana czasu na zimowy teoretycznie oznacza dodatkową godzinę snu, w rzeczywistości często prowadzi do pogorszenia jakości wypoczynku. Nasz organizm potrzebuje czasu, aby dostosować się do nowego rytmu. Przestawienie zegara może prowadzić do zaburzeń snu i uczucia niewyspania. Wynika to z faktu, że nasz wewnętrzny zegar biologiczny, który reguluje się na podstawie światła dziennego, zostaje zakłócony, co może wpłynąć na rytm snu i czuwania.