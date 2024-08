W przyszłym roku ruszą lekcje "edukacji zdrowotnej". Czego powinny nauczyć?

W przyszłym roku mają ruszyć lekcje o zdrowiu. Przedmiot "edukacja zdrowotna" będzie realizowany po raz pierwszy, więc program trzeba opracować od zera. Chodzi m.in. o edukację na temat profilaktyki, bo Polacy niewiele robią w tym zakresie, aby chorobom zapobiegać, a ochrona zdrowia skupia się głównie na leczeniu. Lekarze z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie mają listę tematów, jakie można zrealizować z uczniami.

Oto, jakie tematy zdaniem lekarzy, powinni zrealizować uczniowie na lekcjach "edukacji zdrowotnej".

Po kilku latach zapowiedzi wreszcie przedmiot "edukacja zdrowotna" od 2025 roku będzie realizowany w szkołach.

Ma to być m.in. element profilaktyki, by Polacy zaczęli myśleć o swoim zdrowiu, zanim zachorują, zaczęli chodzić powszechnie na badania profilaktyczne, aby ewentualne choroby wykrywać wcześniej, docenili rolę aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zapobieganiu chorób.

Edukacja zdrowotna była już wcześniej elementem niektórych lekcji m.in. biologii, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie czy lekcji wychowawczych. Teraz jednak stanowić będzie odrębny przedmiot, a więc potrzebna jest konkretna podstawa programowa, który będzie na nich realizowana.

Profilaktyka od małego

Nowy przedmiot "edukacja zdrowotna" wejdzie do polskich szkół już we wrześniu 2025 r. Będzie realizowany w szkołach podstawowych, klasach 4-8 i w klasach 1-2 szkół ponadpodstawowych. Przedmiot obejmować będzie m.in. zdrowie psychiczne i fizyczne, zdrowe odżywianie, profilaktykę oraz problematykę uzależnień. Zastąpi dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie.

Zapowiedziano również wsparcie edukacyjne (studia, kursy) dla kadry pedagogicznej.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie przygotowała zestaw tematów i zagadnień z obszaru medycyny i zdrowia, który ich zdaniem powinien znaleźć się w programie tych lekcji.

Lekarze przypominają, że wprowadzenie edukacji zdrowotnej na etapie szkoły podstawowej od lat było postulatem samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Teraz rekomendacje dotyczące treści lekcji o zdrowiu zostały skierowane do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

– W ocenie samorządu lekarskiego decyzja Minister Barbary Nowackiej jest przełomowym momentem w edukacji polskiego społeczeństwa. Od dawna podkreślamy konieczność profilaktyki, uczenia zdrowych nawyków i dbania o zdrowie, zwłaszcza wśród najmłodszych. Wierzymy, że obecne pokolenie dzieci może być w tym przypadku czynnikiem wywołującym pozytywne zmiany dla całych rodzin. Dlatego bardzo zależy nam, aby ten przedmiot przyniósł korzyści całemu społeczeństwu – komentuje dr n. med. Artur Drobniak, Prezes ORL w Warszawie.

Jest przekonany, że "w dłuższej perspektywie wpłynie to korzystnie na zdrowie obywateli oraz usprawni funkcjonowanie całego sektora ochrony zdrowia".

"Zdrowa" podstawa programowa

Lekarze z warszawskiego samorządu przygotowali rekomendacje dla tworzenia podstawy programowej nowego przedmiotu "edukacja zdrowotna". Chcą, by znalazły się tam:

Zagadnienia profilaktyczne: Rola szczepień ochronnych (np. grypa, WZW, HPV). Znaczenie badań przesiewowych (mammografia, PSA, kolonoskopia). Regularne badania kontrolne (stomatolog, ginekolog, okulista). Profilaktyka przeciwstarzeniowa i przeciwnowotworowa skóry. Profilaktyka otyłości .

Epidemiologia: Najczęstsze przyczyny chorób i śmierci w krajach rozwiniętych. Zasady zachowania w razie infekcji. Techniki dezynfekcji rąk.

Zdrowie jamy ustnej: Wpływ zdrowia jamy ustnej na ogólnoustrojowe choroby. Metody szczotkowania i nitkowania zębów. Rola żywienia i fluoru dla zdrowych zębów.

Zdrowie seksualne: Rodzaje i zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową . Szczepienia przeciw HPV . Zakażenia HIV/AIDS, antykoncepcja i regulacja płodności.

Zdrowie psychiczne: Funkcjonowanie mózgu, techniki uczenia się i radzenia sobie ze stresem. Wpływ mediów społecznościowych i gier wideo na psychikę. Tworzenie i pielęgnowanie dobrych relacji. Rozpoznawanie i leczenie depresji .

Odpowiedzialność zdrowotna: Bezpieczne stosowanie antybiotyków . Podstawy transplantologii, krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Pierwsza pomoc przy wypadkach i zatruciach. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie "fake newsom" medycznym. Problemy związane z uzależnieniami i przemocą w rodzinie. Opieka nad seniorami.

Infekcje górnych dróg oddechowych: Stosowanie dostępnych leków bez recepty . Przeciwdziałanie zakażeniom współlokatorów. Rola farmaceutów i sytuacje wymagające wizyty u lekarza.

Organizacja systemu opieki zdrowotnej: Poradnie POZ i AOS – kiedy i z jakimi problemami się zgłaszać. Rola Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Nocnej Pomocy Lekarskiej. Zasady funkcjonowania szpitali i dokumenty medyczne (e-recepta, e-skierowanie).

Zdrowy styl życia: Różne oblicza aktywności fizycznej. Tajemnice zdrowej diety – produkty, nawyki, czytanie etykiet. Znaczenie snu i metod aktywnej relaksacji dla zdrowia.



ORL zadeklarowała również wsparcie i zaangażowanie w przygotowanie merytoryczne kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć związanych z medycyną.