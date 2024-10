Francis Ford Coppola na pomysł przeniesienia historii upadku Republiki Rzymskiej do realiów współczesnego Nowego Jorku wpadł już pod koniec lat 70., a od końca lat 80. starał się bezskutecznie o jego wyprodukowanie. W końcu reżyser wziął sprawę w swoje ręce i wyprodukował film własnym sumptem (niebagatelne 120 mln dolarów zarobił na przemyśle winiarskim).

O czym jest "Megalopolis" Coppoli? Główny bohater grany przez Adama Drivera jest nieznośny...

W teorii historia skupia się na genialnym architekcie i wynalazcy Cesarze Catilinie (Adam Driver), któremu marzy się przekształcenie Nowego Jorku w utopię. Jego oponentem jest burmistrz Franklin Cicero (Giancarlo Esposito), pragnący zachować strukturę władzy służącą najbogatszym i wykpiwający idealistyczne pomysły Catiliny. Pomiędzy nimi staje córka Cicero, Julia (Nathalie Emmanuel), rozdarta pomiędzy lojalnością wobec ojca a rodzącym się zrozumieniem i uczuciem do Cesara.

Tak wygląda to na papierze, ale w praktyce jakakolwiek angażująca dla widza fabuła nie ma dla Coppoli większego znaczenia. To spóźniony o co najmniej parę lat koturnowy komentarz na temat stanu kultury i polityki w amerykańskim społeczeństwie, wypowiedziany za pomocą najbardziej pokracznych metafor, jakie jesteście sobie w stanie wyobrazić, których nie da się wytłumaczyć satyrą.