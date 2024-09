"Megalopolis" Francisa Forda Coppoli to klęska

Jak widać, opinie znawców są podzielone. "The New York Times" określił Megalopolis "cudownie ekscentrycznym", podczas gdy Associated Press stwierdził, że film jest "niemal niemożliwy do przyswojenia po jednym, dezorientującym seansie". The Guardian pisze o "epickiej klęsce Coppoli", a "San Francisco Chronicle" przewiduje, że może to być największa filmowa porażka wszech czasów. Z kolei USA Today nazywa dzieło "zbyt dziwnym, by opisać to słowami".