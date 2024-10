Jest decyzja ws. deportacji Pawła Szopy. Prokuratura przekazała pilny komunikat

Prokuratura Krajowa ogłosiła decyzję o deportacji Pawła Szopy, właściciela marki Red is Bad, który został zatrzymany na Dominikanie w związku ze ściganiem go listem gończym. Władze Dominikany ustalają teraz datę jego przekazania do Polski, a proces deportacji ma przebiegać pod ścisłym nadzorem służb.