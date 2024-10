30 października to długo wyczekiwana data dla wszystkich fanów serialu "Czarodzieje z Waverly Place". Oryginalna produkcja, nadawana w latach 2007-2012 na kanale Disney Channel, zdobyła rzeszę wiernych widzów na całym świecie. Na początku tego roku pojawiła się oficjalna informacja o spin-offie serialu, który właśnie zadebiutował na platformie streamingowej Disney+ . Widzowie mogą go również oglądać na Disney Channel, gdzie premiera odbyła się dzień wcześniej.

Justin Russo postanowił prowadzić normalne, pozbawione magii życie rodzinne. Jego plany komplikują się, gdy odwiedza go siostra Alex i przyprowadza ze sobą dziewczynkę imieniem Billie – młodą i niedoświadczoną czarodziejkę. Justin, chcąc nie chcąc, bierze Billie pod swoje skrzydła, co zmusza go do przypomnienia sobie wiedzy o magii, jednocześnie nie może zaniedbać domowych obowiązków. Wśród fanów już krążą opinie, że Billie to "nowa Alex".