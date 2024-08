W miniony weekend Disney zorganizował w Kalifornii wydarzenie dla fanów, podczas którego pokazał zapowiedzi najnowszych filmów i seriali z repertuaru Marvela "Gwiezdnych wojen", Pixara i 20th Century Studios. Na panelu D23 pokazano pierwszy zwiastun budzącej wiele skrajnych emocji "Śnieżki" z Rachel Zegler w roli głównej. Adaptacja kultowej baśni wygląda lepiej niż na ujawnionych swego czasu zdjęciach z planu. Siedmiu krasnoludków wróciło do korzeni.

Podczas tegorocznych targów D23: The Ultimate Disney Fan Event, które odbyły się w dniach 9-11 sierpnia w mieście Anaheim w Kalifornii, swoje najnowsze dzieła zaprezentowali m.in. Lucasfilm, Walt Disney Studios i Marvel Studios. Na panelach nie zabrakło również znanych i uwielbianych twarzy, które widzowie kojarzą z ekranu. Na scenie wystąpili m.in. Dwayne "The Rock" Johnson ("Black Adam"), Lindsay Lohan ("Wredne dziewczyny"), Jamie lee Curtis ("Wszystko wszędzie naraz"), Jude Law ("Firebrand") i Kathryn Hahn ("WandaVision").

Uczestnicy kalifornijskiej imprezy zostali obsypani przez wytwórnię Disneya trailerami i teaserami dzieł, które ukażą się w kinach i na platformie Disney+ między 2024 a 2026 rokiem. Oto najciekawsze z nich!

Filmy i seriale, które Disney pokazał podczas D23 (LISTA)

Śnieżka

Kiedy premiera? 20 marca 2025

Ostatnie lata pokazały, że Disney wprost uwielbia bawić się w remake'i swoich absolutnie legendarnych filmów animowanych. Pierwsze wieści o wersji live-action "Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków" zaczęły krążyć po internecie prawie siedem lat temu. W 2020 roku ogłoszono, że fotel reżysera "Śnieżki" zajmie Marc Webb ("500 dni miłości) a scenariusz z pomocą Grety Gerwig ("Lady Bird") napisze Erin Cressida Wilson ("Chloe").

Na targach D23 przedstawiono pierwszy zwiastun "Śnieżki", w którą wciela się gwiazda prequela "Igrzysk śmierci" i remake'u "West Side Story", Rachel Zegler. Złą królową, która pragnie młodości i witalności niewinnej dziewczyny, odegra Gal Gadot ("Wonder Woman").

Trailer nadchodzącego filmu Disneya zapowiada się zadziwiająco dobrze, biorąc pod uwagę, że od paru lat tytuł budził spore kontrowersje wśród fanów baśni. Chodziło przede wszystkim o feministyczne wypowiedzi Zegler, a także sposób, w jakich chciano ukazać krasnoludków. Zrezygnowano z misz-maszu wysokich i niskorosłych osób, kobiet oraz mężczyzn, i ostatecznie postawiono na CGI wiarygodnie odtwarzające krasnoludków z animacji z 1937 roku.

Vaiana 2

Kiedy premiera? 27 listopada 2024

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Viana: Skarb oceanu" (oryg. "Moana") to hit Disneya z 2016 roku, który został zainspirowany polinezyjskimi legendami. Fabuła opowiada o nastolatce, która wyrusza na niebezpieczną misję, by uratować rodzimą wyspę przed katastrofą. W trakcie podróży tytułowa bohaterka uwalnia niegdyś potężnego półboga, który pomaga jej osiągnąć swój cel.

W drugiej części animacji Vaiana wyruszy na nieznane wody Oceanii, by zbadać, czy poza brzegami Motunui również żyją ludzie. W niebezpieczną przygodę z nastolatką znów zabierze się bożek Maui i uwielbiani przez widzów zwierzęcy przyjaciele protagonistki.

W wersji anglojęzycznej głosu bohaterów ponownie użyczą Auli'i Cravalho ("Wredne dziewczyny") i Dwayne Johnson ("Czerwona nota"). W obsadzie znaleźli się również: Temuera Morrison ("Księga Boby Fetta"), Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls oraz Alan Tudyk ("Łotr 1").

Tron: Ares

Kiedy premiera? 10 października 2025

"Tron" z 1982 roku zyskał miano kultowego, choć nigdy nie zdobył kasowego sukcesu. Podobnie jego sequel "Tron: Dziedzictwo" z 2010 roku, w którym mogliśmy usłyszeć znakomitą ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez Daft Punk. Za kamerą filmu "Tron: Ares" stanie Joachim Rønning ("Dziewczyna i morze").

"'Tron: Ares' opowiada historię niezwykle zaawansowanego programu, Aresa, który w ramach niebezpiecznej misji opuszcza świat cyfrowy i przenosi się do prawdziwej rzeczywistości. Będzie to pierwsze w dziejach spotkanie ludzkości ze sztuczną inteligencją" – czytamy w opisie zapowiadającym tytuł.

Postać Aresa zagra znany z aktorstwa metodycznego Jared Leto ("Dom Gucci"). W pozostałych rolach zobaczymy Gretę Lee ("Poprzednie życie"), Evana Petersa ("Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera"), Jodie Turner-Smith ("Akolita") i Jeffa Bridgesa ("Big Lebowski"). Muzykę do filmu nagra amerykański zespół Nine Inch Nails.

Avatar: Ogień i popiół

Kiedy premiera? 19 grudnia 2025

James Cameron ("Titanic") podzielił się z uczestnikami D23 wstępnymi szkicami i grafikami koncepcyjnymi trzeciej części serii o mieszkańcach egzoksiężyca Pandora. W filmie "Avatar: Ogień i popiół" Zoe Saldaña ("Strażnicy Galaktyki") i Sam Worthington ("Przełęcz ocalałych") powrócą do ról Neytiri i Jake'a Sully'ego.

Kanadyjski filmowiec określił, że trzecia odsłona ma być "filmem przejściowym" między drugą a piątą częścią. W fabule scenarzyści mają eksplorować zupełnie nowe światy, choć losy rodziny Sullych wciąż stanowią serce całej historii.

W sequelu Jake i Neytiri mają napotkać na swej drodze nowy klan Na'vi, którego członkowie nazywani są "ludem popiołu".

Toy Story 5

Kiedy premiera? 19 czerwca 2026

Studio Pixar ogłosiło, że ekipa kowboja Woody'ego i astronauty Buzza Astrala powróci na duży ekran. Zabawki staną przed największych z dotychczasowych wyzwań. W "Toy Story 5" malutcy bohaterowie zmierzą się z potęgą technologii, przez którą dzieci rezygnują z zabawy klockami, lalkami i pluszakami.

Podczas prezentacji na D23 Andrew Stanton, reżyser "Gdzie jest Nemo?" i "WALL-E", przyznał, że "Toy Story" zajmuje szczególne miejsce w jego sercu. – Dzięki przygodom z tymi zabawkami wszyscy nauczyliśmy się, czym jest lojalność, przynależność do grupy i przede wszystkim przyjaźń – mówił twórca, na co tłum uczestników panelu zareagował aplauzem.

Lilo i Stich

Kiedy premiera? Lato 2025

Za reżyserię aktorskiej wersji filmu animowanego "Lilo i Stich" odpowiada Dean Fleishcher Camp, twórca nominowanego do Oscara "Marcela Muszelki w różowych bucikach" od A24. W roli tytułowej Hawajki obsadzono nowicjuszkę, Maię Kealohę, która wystąpi przed kamerą razem z Zachem Galifianakisem z serii "Kac Vegas".

Podczas panelu D23 zaprezentowano po raz pierwszy, jak będzie wyglądać kosmita Stich w wersji live-action. CGI widać gołym okiem, ale to raczej nie przeszkadza fanom Disneya, którzy zachwycają się efektami specjalnymi w "Mufasie" czy "Małej syrence" z Halle Bailey ("Kolor purpury").

Star Wars: Skeleton Crew

Kiedy premiera? 3 grudnia 2024

"Star Wars: Skeleton Crew" to niepozorny serial z uniwersum "dawno, dawno temu w odległej galaktyce", który ma szansę zachwycić fanów. Znajdziemy w nim przynajmniej jeden powód do ekscytacji. Otóż za reżyserię pierwszego odcinka mają odpowiadać nagrodzeni Oscarem reżyserzy i scenarzyści "Wszystko wszędzie naraz", Dan Kwan i Daniel Scheinert.

Obsadę złożoną w połowie z dzieci poprowadzi znany z roli młodego Albusa Dumbledore'a w "Fantastycznych zwierzętach" brytyjski aktor Jude Law. Twórcy "Skeleton Crew", Jon Watts i Christopher Ford, zapowiadają, że fabuła skupi się na losach dziecięcej grupy, która próbuje znaleźć drogę powrotną do domu. Akcja będzie rozgrywać się w tych samych czasach co "The Mandalorian".

Fantastyczna czwórka

Kiedy premiera? 25 lipca 2025

Kolejne podejście do przeniesienia na duży ekran komiksów o Fantastycznej Czwórce podzieliło fanów. Nie wszystkim podobają się aktorzy, których obsadzono jako Reeda Richardsa (Pan Fantastic), Susan Storm (Niewidzialna kobieta), Jonathana Storma (Ludzka pochodnia) i Bena Grimma (Stwór). W obsadzie wymieniono (kolejno) Pedra Pascala ("The Last of Us"), Vanessę Kirby ("The Crown"), Josepha Quinna ("Stranger Things") i Ebona Moss-Bachracha ("The Bear").

Marvel pokazał podczas kalifornijskiego wydarzenia, jak będą wyglądać słynne kostiumy superbohaterów w filmie. Robią wrażenie?

Jak donosi amerykańskie czasopismo "The Hollywood Reporter", John Malkovich również pojawi się w nadchodzącym hicie Marvel Studios, który reżyseruje Matt Shakman (serial "WandaVision"). Na razie nie wiadomo, w kogo wcieli się gwiazdor "Imperium słońca" (1987) i "Na Linii ognia" (1993).

Pozostałe zapowiedzi filmów i serialu z D23:

2. sezon serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"

serial "To zawsze Agata"

film "Iniemamocni 3"

sequel filmu "Zakręcony piątek"

film "The Mandalorian & Grogu"

film "Mufasa: Król lew"

film animowany "Hoppers"

