Meryl Streep ma nowego partnera? Chodzą pogłoski, że jest z gwiazdorem "Zbrodni po sąsiedzku"

W styczniu 2023 roku Meryl Streep dołączyła do obsady cieszącego się popularnością serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" (ang. "Only Murders in the Building"), który można oglądać w serwisie Disney+. Hollywoodzka ikona po raz pierwszy pojawiła się w hicie Hulu w trzecim sezonie, w którym wcieliła się w postać aktorki Loretty Durkin.