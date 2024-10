– To zaszczyt, że przypadł mi tak wspaniały, bliski sercu utwór ze wspaniałymi słowami Katarzyny Nosowskiej. Cieszę się, że wykonuję go razem z Mariką, z którą bardzo dobrze się znamy i mamy już na koncie wspólny duet – powiedział Skubas w rozmowie z Polskim Radiem.

– Dla mnie to piosenka o esencji człowieczeństwa, o tym, jak głębia przezywa głębię, o tym, jak człowiek potrzebuje drugiego człowieka, by żyć, by być szczęśliwym, by nie być samotnym – dodała Marika.