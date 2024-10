RMF24.pl informuje o bardzo niebezpiecznej akcji ratunkowej w Tatrach, która miała miejsce w nocy z wtorku na środę. Influencerka wpadła wtedy na genialny pomysł, że przejdzie z Morskiego Oka do Doliny Pięciu Stawów. Gdyby zrobiła to przez popularną Świstówkę, miałaby piękne widoki i dobry szlak. Jednak kobieta postanowiła przejść tę trasę granią Tatr. Poza szlakami. Na szczęście wezwała na pomoc TOPR, zanim doszło do tragedii.