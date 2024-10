Malta ulubionym kierunkiem Polaków na listopadowe długie weekendy Fot. Nur Photo/East News

Dwa długie weekendy listopadowe to świetna okazja, żeby uciec z Polski do znacznie cieplejszego, a przede wszystkim słonecznego miejsca. Na Malcie, która okazała się dominatorem w listopadzie, nadal jest ok. 23-24 st. C. Taka aura sprzyja zwiedzaniu, długim spacerom uliczkami tamtejszych miasteczek, albo trekkingowi z dala od miast i grup turystów. W statystykach widać także wyraźnie, że jako turyści szukamy ucieczki ku słońcu.

Włochy pokonane. Malta ulubionym krajem Polaków na długi weekend listopadowy

Danymi dotyczącymi tego, gdzie długie weekendy listopadowe spędzą Polacy, podzielił się eSky.pl. Ze statystyk dotyczących rezerwacji pakietów, czyli opcji przelot i nocleg, wynika, że to właśnie położona między Europą a Afryką Malta jest najchętniej wybieranym krajem w tym czasie.

Swój długi weekend planuje spędzić tam 33 proc. klientów eSky. W kwestii miast najpopularniejsze będą Bugibba, Mellieha, Qawra i Sliema. Najczęściej rezerwujemy tam pobyt na trzy noce, za który płacimy ok. 460-510 zł od osoby.

– Malta to nie tylko słoneczne plaże i wakacyjny relaks. To także bogata historia, unikalna kultura i malownicze miasteczka, które warto zobaczyć szczególnie poza sezonem, kiedy tłumy turystów się zmniejszają. Wtedy możemy w pełni cieszyć się wszystkimi walorami wyspy, od której dzieli nas zaledwie kilka godzin lotu. To czyni Maltę atrakcyjnym celem podróży przez cały rok – podkreśla Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

Drugie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych kierunków zajął dotychczasowy dominator, czyli Włochy, które odpowiadają za 30 proc. rezerwacji. Tu najpopularniejszymi miejscami będą Rzym, Wenecja, Mediolan, Neapol i sycylijska Katania. Najmniej zapłacą turyści wybierający Neapol, gdzie za przelot i trzy noce płacą ok. 380 zł. Po przeciwnej stronie jest Sycylia ze średnią ceną na poziomie 610 zł od osoby.

Hiszpania i Dania coraz chętniej wybierane przez Polaków. Jest też all inclusive

Podium najpopularniejszych kierunków uzupełnia Hiszpania ze średnią ceną na poziomie od ok. 310 zł w przypadku odpoczynku w miejscowości Calella, do ok. 920 zł w przypadku wybrania Madrytu. Długi weekend na Półwyspie Iberyjskim planuje spędzić 17 proc. podróżujących z eSky.

Te trzy kraje zdecydowanie dominują w zestawieniu. Czwartą Danię wybiera bowiem nieco ponad 5 proc. podróżnych. Podobnie jest także w przypadku znajdujących się na dalszych miejscach Węgier, Cypru i Francji.