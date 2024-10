Reporter TVN24 Radomir Wit poprosił Kaczyńskiego o komentarz do wniosków z raportu zespołu badającego prace podkomisji smoleńskiej, kierowanej przez Antoniego Macierewicza.

– Ja się tutaj odwołam do wypowiedzi nieżyjącego już Zbigniewa Brzezińskiego, który twierdził, że gdyby Chińczycy zabili prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jednak Stany Zjednoczone by ukryły prawdę o tym. Sądzę, że pan jest na tyle zorientowany, że rozumie sens mojej – wypalił Kaczyński.