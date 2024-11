Wiadomo już, że w najtragiczniejszej od kilkudziesięciu lat powodzi w Hiszpanii zginęły co najmniej 202 osoby. Jednak bilans ofiar może być znacznie większy, ponieważ ciała kolejnych zmarłych odsłania powoli opadająca woda.

Wiele osób nadal jest zaginionych. W związku z tą tragedią wiele osób zastanawia się, czy podróże do Hiszpanii są bezpieczne. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja z lotami, komunikacją miejską i atrakcjami.

Loty do Hiszpanii możliwe. Malaga wróciła do normy po powodziach

Jednym z regionów, który odczuł skutki DANA była Malaga. Dobra wiadomość jest taka, że samo miasto nie odczuło zbyt dotkliwie ulewnych opadów deszczu. – Malaga jako miasto nie ucierpiała praktycznie wcale. Lokalnie zdarzały się podtopienia w piwnicach w przyległych miejscowościach, ale nie ma to wpływu na turystykę w mieście – mówi w rozmowie z naTemat Marcin Chudy, licencjonowany przewodnik po Maladze.

Lotnisko w Maladze działa i normalnie obsługuje pasażerów. Nie ma też większych problemów z dotarciem z portu do miasta i z powrotem. Działają też najsłynniejsze atrakcje, jak muzeum Picassa, zabytkowa twierdza Alcazaba, czy Zamek Gibralfaro. W piątek 1 listopada ulicami miasta przeszło wiele procesji.

– W niewielkich miejscowościach jak Alora czy okolice Cartamy woda wyrządziła trochę większe szkody, natomiast nieporównywalne jest to z poziomem szkód na terenie wspólnoty autonomicznej Walencji – dodał polski przewodnik po Maladze.

Walencja poważnie odczuła skutki powodzi. Lotnisko działa, ale dojazd i atrakcje bywają niedostępne

O wiele trudniej po wtorkowych ulewach wygląda sytuacja w regionie Walencji, ale i w samym mieście. To właśnie w tej części Hiszpanii żywioł uderzył z ogromną siłą, zmieniając ulice w rzeki. Poza stolicą regionu woda przesuwała auta, niszczyła drogi i mosty. W całym regionie nie działa kolej. Zamkniętych i nieprzejezdnych jest wiele dróg.

Poważnie skutki powodzi odczuło lotnisko w Walencji. We wtorek przynajmniej część pasa startowego znalazła się pod wodą, ale ostatecznie port wznowił działalność w środę 30 października. Nadal jednak ogromnym utrudnieniem jest transport na trasie lotnisko-Walencja-lotnisko. Nie kursuje metro ani pociągi. Nie można liczyć także na autobusy. Jedyną opcją jest przejazd taksówką lub wynajętym autem. To jednak nie będzie tanie. Dodatkowo lokalne władze stale apelują, aby nie poruszać się samochodami po okolicznych drogach, bo utrudnia to działanie służb ratunkowych i porządkowych.