Plotek i niejasności wokół Igi Świątek w ostatnich tygodniach było bardzo wiele. Raszynianka po raz ostatni zagrała w US Open i po nieudanym występie zniknęła nie tylko z kortów, ale i social mediów. Kiedy znów zabrała głos, poinformowała, że rozstała się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim . Jednak o powodach swojej nieobecności na kortach w Wuhan i Pekinie nie chciała mówić aż do teraz.

Iga Świątek jasno o swojej przerwie. Tak chciała uciąć spekulacje?

– To były powody osobiste. I mają pozostać osobiste, więc nie będę o tym rozmawiać. Ten czas poświeciłam też na usystematyzowanie tego jak ma wyglądać mój zespół i na znalezienie nowego trenera. Skoncentrowałam się na tym – odpowiedziała Świątek, kiedy spytano ją o absencję i nie zamierzała się dalej tłumaczyć.

WTA Finals popisem w wykonaniu Świątek i Sabalenki?

Mimo bardzo długiej nieobecności to właśnie Iga Świątek pozostaje jedną z faworytek do sięgnięcia po tytuł na kortach w Rijadzie, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich . Jej największą konkurentką w drodze ku kolejnemu zwycięstwu będzie rozpędzona Aryna Sabalenka.

– Miło było z nią potrenować, ponieważ nie robiłyśmy tego od dawna, prawdopodobnie od 2022 roku. Minęło sporo czasu. W zasadzie nie jestem pewna dlaczego. Tak, to był naprawdę dobry trening – stwierdziła z wyraźnym zadowoleniem raszynianka, odnosząc się do wspólnego treningu z Białorusinką. W kolejnych słowach podkreśliła, że Sabalenka jest świetną zawodniczką i zasługuje na to, żeby być światowym nr 1.