Śledczy przyglądają się pieniądzom z kaucji dla ks. Olszewskiego

Przypomnijmy: pod koniec października sąd przychylił się do wniosku o uchylenie aresztu i zastosowania środków wolnościowych pod warunkiem wpłacenia kaucji w wysokości 350 tys. zł. Wpłacił ją w całości wiceprowincjał zakonu sercanów.

Ks. Olszewski po wyjściu z aresztu miał się udać do zakonu

Dodajmy, że po opuszczeniu aresztu ks. Olszewski wyraził wdzięczność wszystkim, którzy wspierali go duchowo przez te miesiące. – Chciałbym wszystkim podziękować. Mówili, że to był areszt wydobywczy. On był wydobywczy... bo wasze modlitwy mnie z niego wydobyły – powiedział.