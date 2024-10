Ksiądz Michał Olszewski, założyciel fundacji Profeto, w piątek opuścił areszt tymczasowy, w którym spędził ostatnie siedem miesięcy. Duchowny został zatrzymany w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości . 24 października sąd przychylił się do wniosku o uchylenie aresztu pod warunkiem wpłacenia kaucji w wysokości 350 złotych i zastosowania środków wolnościowych.

Środki na poręczenie zebrali członkowie zakonu Sercanów, do którego Olszewski należy. Obrońca kapłana zapowiedział walkę przed międzynarodowymi instytucjami o unieważnienie zarzutów i oczyszczenie jego imienia.

Wdzięczność i wsparcie wiernych

Po opuszczeniu aresztu ks. Olszewski wyraził wdzięczność wszystkim, którzy wspierali go duchowo przez te miesiące. – Chciałbym wszystkim podziękować. Mówili, że to był areszt wydobywczy. On był wydobywczy...bo wasze modlitwy mnie z niego wydobyły – powiedział wzruszony.