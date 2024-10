To długo oczekiwany dokument, który ujawnia kierunki działań komisji oraz wstępne wnioski dotyczące rosyjskich wpływów na polską politykę. Podczas konferencji premier zapowiedział, że szczegółowe ustalenia zostaną przedstawione już jutro.

Konferencja prasowa Donalda Tuska

– Tak, otrzymaliśmy pierwszy merytoryczny raport. Pamiętacie Państwo, informacje o działaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na, mówiąc najogólniej, polską politykę – zaczął swoje oświadczenie premier Donald Tusk. Jak podkreślił, raport zawiera "mocne tezy i mocne ustalenia", które mogą wywołać zaskoczenie. To jedynie pierwsza część szerszej analizy; komisja planuje kontynuować pracę nad badaniem wpływów Rosji na Polskę z ostatnich dwudziestu lat.

Na czele komisji stoi generał Jarosław Stróżyk, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Podczas zamkniętego posiedzenia rządu Stróżyk przedstawił strukturę i plan działań komisji na najbliższe miesiące. Premier Tusk wyjaśnił, że obecnie raport obejmuje jedynie pierwsze wnioski i ogólny plan prac. – Generał Stróżyk poinformował w raporcie organizacyjnym, w jaki sposób ustrukturyzowano komisję, jaki jest plan pracy, etc. – zaznaczył premier, wyjaśniając poufny charakter dzisiejszego posiedzenia rządu.

Raporty roczne i nowe ustalenia o dezinformacji

Komisja przewiduje przedstawianie wyników prac po roku, a premier zapowiedział pełny raport roczny na marzec przyszłego roku. Donald Tusk wspomniał również o możliwości wcześniejszego przedstawienia raportu dotyczącego działań dezinformacyjnych. – Komisja oczywiście na tym nie kończy pracy, wręcz przeciwnie, podkreślił Tusk, co sugeruje, że to jedynie fragment większego, długoterminowego projektu.

Premier Tusk podkreślił, że wyniki pracy komisji mogą być dla opinii publicznej zaskakujące. – Obiecaliśmy generałowi Stróżykowi […] że nie będziemy uprzedzać – mówił, wyrażając nadzieję, że rząd zachowa wyniki komisji w tajemnicy do jutrzejszego ujawnienia.

– Także zapraszam jutro. W tym budynku komisja zda raport ze swoich działań – zakończył temat Donald Tusk. Jutrzejsze wystąpienie członków komisji będzie pierwszą okazją do poznania szczegółowych ustaleń.

Dlaczego to ważne? Szpiedzy Putina w Polsce

Utworzenie komisji było inicjatywą premiera Tuska, który w maju 2024 roku powołał specjalny organ o szczególnych uprawnieniach analitycznych. Od tego czasu komisja konsekwentnie realizuje plan, który zakłada m.in. analizy dezinformacji i prób infiltracji kluczowych sektorów . Premier podkreśla, że w miarę postępów będzie dostarczał kolejnych informacji, by obywatele mogli lepiej zrozumieć skalę i wagę problemu.

Eksperci ds. międzynarodowych podkreślają, że analiza działań obcych wywiadów, zwłaszcza w obliczu działań wojennych Rosji ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Badanie wpływów obcych sił to fundament każdego kraju dążącego do ochrony suwerenności. Prace komisji mają zidentyfikować skalę i rodzaj rosyjskich działań, co będzie kluczowe nie tylko dla opinii publicznej, ale także dla dalszych działań państwowych dot. bezpieczeństwa kraju na następne lata.