Kowalczyk w "Idź przodem, bracie"

"On kradnie ten serial Piotrowi Witkowskiemu. Gdy tylko pojawia się na ekranie, zawłaszcza uwagę widza dla siebie. Jego chce się oglądać – to spojrzenie, te ruchy, ta charyzma. Jeżeli już oglądać ten serial, to dla niego. Jego wątek jest najciekawszy ze wszystkich" – czytamy w jednej z recenzji. "Najlepszy jest tam Kowalczyk, to napięcie i spojrzenie – robi robotę" – komentują zafascynowani fani.