To właśnie Piotr Witkowski zagrał główną rolę, Oskara Gwiazdę. Kim jest gwiazda "Idź przodem, bracie" i z jakich ról go jeszcze znamy? Odpowiadamy.

Co ciekawe, "Idź przodem, bracie" to nie pierwszy serial Netfliksa, w którym zagrał Piotr Witkowski. 35-letni aktor ma również w swojej filmografii "Królową" (2022) z Andrzejem Sewerynem w roli drag queen oraz głośnych "Absolutnych debiutantów" (2023), których redakcja naTemat wybrała jako jeden z najlepszych polskich seriali 2023 roku .

"Kiedy dobrze się Wam ogląda naszą pracę, to ja czuję się jak Dracula pijący krew dziewic, budzę się i nabieram sił. I dla Was chcę być jeszcze lepszy i zabrać Was w kolejne, zupełnie inne rejony następnym razem. Oskar Gwiazda może nie jest łatwym gościem, ale nawet on wie, że siła tkwi we własnym stadzie. Dzięki moi drodzy, że jesteście z nami" – zwrócił się do widzów Witkowski, który niedługo zagra też w filmie "Vinci 2", czyli kontynuacji hitowego "Vinci" Juliusza Machulskiego z 2004 roku.