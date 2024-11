Przypomnijmy, że Kulczycki swoją karierę w mediach zaczynał już na początku lat 90. Wówczas pracował dla Polsatu . Jednak po roku współpracy przeszedł do TVP . Zyskał popularność jako prowadzący "Panoramę".

W 2006 roku dziennikarz ponownie zawitał do Polsatu, aby tam współtworzyć serwis " Interwencja ". Kulczycki przekonał się, że historia lubi się powtarzać i znów po roku trafił do publicznej telewizji, gdzie został gospodarzem "Wiadomości".

Mogliśmy go też oglądać w takich formatach jak: "Forum" (w latach 2009-2011), "Poranek Info" (2011-2014), a także "Serwis Info", "Panorama dnia" czy "Godzina po godzinie".

2015 rok i zawirowania w życiu zawodowym Kulczyckiego

Chodziło o rozmowę o konwencjach wyborczych Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy . Warzecha ocenił, że konwencja Dudy była niewystarczająco relacjonowana w telewizyjnych kanałach informacyjnych, natomiast poświęcony jej materiał w "Faktach" TVN był podręcznikowym przykładem manipulacji. Konwencję Dudy porównał do Porsche 911, a Komorowskiego do starego Poloneza.

– Pan bierze pieniądze za udział w kampanii Andrzeja Dudy? Bo to nie są słowa godne dziennikarza, tylko propagandysty. To nie jest analiza – ocenił Jarosław Kulczycki. Jak przekonywał, dziennikarz powinien mieć do tego dystans. Po ostrej wymianie zdań gość wyszedł ze studia.