Sprzęt udało się odzyskać

Dziennikarze TVP namówili mężczyznę, by ten zadzwonił do sąsiadki. Gdy kobieta wyszła z nimi porozmawiać, okazało się, że posiada sprzęt stacji. Jak mówiła, "znalazła go przy drodze". Tłumaczyła się, że zabrała go z ulicy obok. Tyle tylko, że rzeczywista odległość jej domu od miejsca, w którym dziennikarze zostali okradzeni, wynosiła 1,5 km w linii prostej.