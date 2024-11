Fot. IMAGO/Daniel Scharinger/Imago Stock and People/East News

Losowy przydział miejsc to jeden z minusów podróży tanimi liniami lotniczymi. Z drugiej strony, jeżeli zależy nam na konkretnym miejscu, można za nie po prostu dopłacić. Niestety są pasażerowie, którzy płacić nie chcą, a siedzieć pod oknem muszą. I właśnie na taką grupę w Ryanairze trafiła Katarzyna Gawenda, polska tiktokerka i podróżniczka.

Biegali po całym lotnisku, ale do Ryanaira wjechali na wózkach

Cała sytuacja, którą opisała tiktokerka, miała miejsce podczas lotu z greckiego Korfu do Polski. Gawenda i jej mama miały szczęście w losowaniu i obie otrzymały miejsca pod oknem i w przedniej części samolotu. Jednak ostatecznie lot musiały spędzić na innych fotelach.

Już podczas oczekiwania na lot uwagę Gawendy przykuło troje pasażerów. Kobieta (Polka) i dwóch mężczyzn (Greków) w wieku ok. 60 lat mieli biegać od sklepu do sklepu na lotnisku. Kiedy przyszedł moment boardingu, cała trójka pojawiła się przy bramce na lot do Polski na wózkach inwalidzkich.