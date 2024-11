Kto wygra wybory w USA?

To jeden z niewielu sondaży, w którym Harris osiągnęła tak wyraźną przewagę nad rywalem. Przez większość kampanii sondaże pokazywały wyrównane szanse na wygraną dla obu kandydatów. Wynik ten tylko zwiększa napięcie na finiszu kampanii, które i tak w wielu kręgach już sięga zenitu.

Liczba głosów elektorskich – klucz do zwycięstwa

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego dla CNN Kamala Harris zdobywa na ten moment 226 głosów elektorskich, a Donald Trump 219. Oznacza to, że walka toczy się o pozostałe 93 głosy, które przesądzą o losach wyborów. Sytuacja jest więc wyjątkowo napięta i niepewna, ponieważ większość tych głosów będzie pochodziła ze stanów tzw. "swing states", gdzie według badań kandydaci mają niemal równe szanse.

Trump czy Harris? Niepewność do samego końca

O nastrojach i przewidywaniach mówił Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Zwrócił uwagę na liczne czynniki, które mogą wpłynąć na ostateczny wynik. Po jednej stronie jest fakt, że w poprzednich wyborach sondaże niedoszacowały poparcia dla Donalda Trumpa , co rodzi obawy, że historia może się powtórzyć.

Finisz kampanii – Trump intensywnie walczy o kluczowe stany

Donald Trump zakończył swoją kampanię wiecem w Michigan, jednym z tzw. swing states, który może przeważyć szalę zwycięstwa. W poniedziałek Republikanin odwiedził także Pensylwanię, przemierzając blisko 2000 kilometrów w jeden dzień, by dotrzeć do wyborców w kluczowych regionach. Sztab Trumpa podkreśla, że Michigan jest strategicznym stanem, bez którego droga do Białego Domu staje się dla Trumpa znacznie trudniejsza.