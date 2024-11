W USA skazani zwykle nie mogą głosować. Wyjaśniamy, dlaczego nie dotyczy to Trumpa

W USA często osoby skazane tracą na jakiś czas prawo do głosowania w wyborach. Kandydat Republikanów Donald Trump jest osobą skazaną, a mimo tego zagłosował we wtorek w wyborach. W naTemat.pl wyjaśniamy, jak to możliwe.