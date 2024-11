Amerykańskie media podały we wtorek, iż wideo pokazujące rzekome oszustwa wyborcze w Arizonie zostało wyprodukowane przez ludzi powiązanych z Rosją . FBI wskazało, że zostało ono rozpowszechnione przez "fabrykę trolli".

Tak Rosjanie ingerują w wybory prezydenckie w USA

"Ludzie Rosji wyprodukowali i rozpowszechnili niedawne wideo, które fałszywie przedstawiało wywiad z osobą twierdzącą, że doszło do oszustwa wyborczego w Arizonie, co wiązało się z tworzeniem fałszywych kart do głosowania za granicą i zmianą list wyborczych na korzyść wiceprezydent Kamali Harris" – wyjaśniło FBI, Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego oraz Agencja Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury.