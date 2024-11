Czerwony miraż i niebieska zmiana. Oto co może nastąpić po ogłoszeniu wyników w USA

Konrad Bagiński

P andemia COVID-19 i ataki byłego prezydenta Donalda Trumpa na głosowanie korespondencyjne całkowicie odmieniły sposób głosowania w amerykańskich wyborach. Po ogłoszeniu wstępnych wyników niemal na pewno nastąpi fala zmian, która może całkowicie odmienić rezultat wyborczy. A to może prowadzić do kolejnego zamieszania. Oby nie do kolejnych zamieszek.