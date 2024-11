We wrześniu dziennikarze stacji powiązali 56-letniego Robinsona z dziesiątkami prowokacyjnych i rasistowskich komentarzy na forum pornograficznym. Posty te pochodzą sprzed czasu wejścia Robinsona do polityki . Robinson zaprzeczył, jakoby był ich autorem.

"To nie są słowa Marka Robinsona" – powiedział w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. "Znacie moje słowa, znacie mój charakter i wiecie, że byłem całkowicie transparentny w tym wyścigu i wcześniej. W tej chwili nasi przeciwnicy desperacko chcą zmienić punkt ciężkości, z istotnych kwestii i skupić się na tym, co was interesuje, na sprośne tabloidowe śmieci. Nie możemy do tego dopuścić" – mówił.