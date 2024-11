Donald Trump ma sporą przewagę nad Kamalą Harris w głosach elektorskich. Po godzinie 8 rano czasu polskiego Trump wziął Pensylwanię i miał już 266 głosów elektorskich. Do zwycięstwa potrzebne jest minimum 270 głosów, ale już teraz przewidywania są takie, że szanse na wygraną Trumpa są ogromne. Wpływowy amerykański dziennik "The New York Times" ocenia te szanse na 90 procent. Pewny wygranej Republikanina jest też jeden z jego największych zwolenników, Elon Musk. Szef Tesli wydał między innymi wiele milionów na kampanię Trumpa. Teraz gdy coraz wyraźniej rysuje się wygrana Trumpa na podstawie spływających kolejnych wyników, także ze swingujących stanów, Musk krótko skomentował wybory prezydenckie. "Gem, set, mecz" – napisał na platformie X Elon Musk. Oznacza to na przykład w tenisie ostateczne zwycięstwo w pojedynku.