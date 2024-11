Pogrzeb Elżbiety Zającówny. "Odeszła za wcześnie"

– Przyszliśmy tu, by pożegnać pięknego, wrażliwego człowieka (...) Jesteśmy tu, żeby wesprzeć bliskich pani Elżbiety, z fascynacją siedzieliśmy przed telewizorem, oglądaliśmy jej role. (..) Pamięć nigdy nie przeminie, ale ona też blaknie (...) pani Elżbieta odeszła dużo, dużo za wcześnie – przemawiał do żałobników kapłan.

Podczas mszy odczytano także list od minister kultury i dziedzictwa narodowego Polski, Hanny Wróblewskiej. "Elżbieta Zającówna była kimś więcej niż tylko aktorką, była głosem, który wyrażał emocje i nadzieje, których sami nie umieliśmy wyrazić. (...) Była artystką w pełni tego słowa znaczeniu (...) Żegnamy ją jako wybitną postać kultury. To, co wyróżniało Zającównę, to dobroć dla drugiego człowieka" – napisała minister.

"Miała dar, by inspirować innych w artystycznej drodze. Będzie obecna nie tylko w dziełach, ale i we wspomnieniach. Dziękujemy za to co nam dałaś. Jej dorobek artystyczny pozostaje z nami, będzie żył w spektaklach i filmach" – podsumowała.