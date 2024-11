Pierwsza dama Melania Trump. Nie chce, ale musi?

– Nie sądzę, by Melania to lubiła, ale tak naprawdę nie ma innego wyjścia. Lubi pieniądze i luksusy, które są z tym związane, a jeśli Trump nie zostałby wybrany na prezydenta, czekałoby go więzienie i bankructwo – wyjaśnia w naTemat amerykańska dziennikarka Nina Burleigh.

Melania Trump. Pieniądze za prywatność

– Melania zyskuje możliwość utrzymania dostępu do pieniędzy i luksusowego stylu życia, ale płaci za to powrotem do funkcji pierwszej damy, która wiąże się z tym, że musi pracować nieco więcej, niż by chciała – ocenia Nina Burleigh.