Trzaskowski: Mogę powiedzieć za siebie – ja nie odpuszczę

Choć Koalicja Obywatelska jeszcze nie wskazała oficjalnie swojego kandydata na prezydenta Polski, to wiele wskazuje na to, że może nim zostać obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski . Drugą opcją jest jeszcze obecny szef MSZ Radosław Sikorski .

Na razie to jednak Trzaskowski zaczął spotykać się z wyborcami. – Powiem wam jedno. Mogę powiedzieć za siebie – ja nie odpuszczę. Jestem zdeterminowany, jestem gotowy do podejmowania wszystkich wyzwań. Jak tylko KO podejmie decyzję, wszyscy nastawiamy się na ciężką pracę – powiedział w czwartek prezydent Warszawy na spotkaniu w Lublinie .

W swoim wystąpieniu podkreślił, iż "dzisiaj my musimy być jak jedna pięść, dokładnie tak jak Trump w wyborach prezydenckich". – To się nam może podobać, czy nam się może nie podobać, ale trzeba korzystać z tych wzorców, które są efektywne: mówić jasnym przekazem, mówić w sposób zdecydowany. (...) Mówić po prostu wprost ludziom, jakie są zagrożenia – wyliczał.

Trzaskowski już nieraz deklarował, iż jest gotowy walczyć o fotel prezydencki . – Nie ma co owijać w bawełnę, bo przez cały czas pojawia się pytanie, czy jestem gotów do tego, żeby startować w wyborach prezydenckich. Więc jestem gotów i nie odpuszczę – oświadczył także niedawno w Aleksandrowie Łódzkim i dodał, że wraz z wyborcami ma "rachunek krzywd do wyrównania".

Trzaskowski o tym, jakiego potrzebujemy prezydenta

– W 2020 roku podjąłem pewne zobowiązanie w imieniu was wszystkich . Jeżeli tylko moje koleżanki i koledzy z Koalicji Obywatelskiej potwierdzą, kto będzie naszym kandydatem, to ja jestem gotów – podkreślił.

Jeśli jednak Trzaskowski zostałby prezydentem Polski, to kto zastąpiłby go w ratuszu. Już teraz w KO mówi się o czterech potencjalnych następcach. W kuluarach wybrzmiewa, że to właśnie Ci politycy mają wystarczające doświadczenie i wsparcie wewnątrz partii, by podjąć się kierowania stolicą.