Klaus Iohannis nie spieszył się do powitania z Orbánem. Tak go potraktował

Kamery uchwyciły moment, kiedy rumuński prezydent wysiadał z limuzyny. Zamiast jednak podejść do oczekującego go Orbána, polityk zwrócił się do stojącej obok samochodu kobiety. Przez dłuższą chwilę poprawiał też swój garnitur. Wszystko to robił, stojąc plecami do węgierskiego premiera.

Wydawać by się mogło, że Iohannis nie zauważył Orbána podczas wysiadania z auta, jednak nie wydaje się, by było to możliwe. Dopiero po dłuższej chwili prezydent Rumunii odwrócił się do węgierskiego przywódcy i podszedł do niego, by uścisnąć mu dłoń. Oczekujący Orbán był wyraźnie zaskoczony całą sytuacją i rozglądał się z delikatnym uśmiechem, czekając, aż zostanie zauważony przez gościa szczytu.