"Sami swoi" , "Rejs", "Miś", "Kogel-mogel" – to tylko garstka niezapomnianych rodzimych filmów, które do dziś są chętnie oglądane przez Polaków. Czasy PRL -u zrodziły najwięcej klasyków kina, które nawet teraz potrafią cytować najmłodsi widzowie. Tygodniowy repertuar kanałów telewizyjnych jasno pokazuje, że w kraju nad Wisłą polskie produkcje są niezwyciężone.

A co ze znacznie nowszymi produkcjami? One także – choć niektórym to może wydawać się dość dziwne – zasługują już na miano klasyków. "Chłopaki nie płaczą"? "Dzień świra"? Umówmy się, to są kultowe filmy.