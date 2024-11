Tyle osób miało się pojawić na Marszu Niepodległości. Są pierwsze dane organizatorów

Frekwencja na Marszu Niepodległości to co roku spór o to, kto poda bardziej konkretne liczby. Zgromadzenie rozpoczęło się o godz. 14:00 i wiemy już, ilu osób spodziewają się organizatorzy.