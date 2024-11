Zmiany ws. śledztwa dotyczącego Wieczorek

– Ja wciąż wierzę, że dowiem się, co się stało z moją córką, wierzę, że kiedyś poznam prawdę o jej losie – dodała, podkreślając, że czeka na "na rozwiązanie tej sprawy".

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Przed godz. 3:00 była jeszcze widziana przed jednym z klubów w Sopocie . Potem zdecydowała się iść piechotą do domu w gdańskiej dzielnicy Jelitkowo.

Co wiemy o sprawie Iwony Wieczorek?

"Drugie wejście od molo, czekam" – to treść wiadomości wysłanej o godz. 3:11 do Adrii S. Dwadzieścia minut później 19-latka napisała do kolegi Kamila D. SMS-a o treści "Żyjesz?". "Tak, żyję, śpię" – odpisał.