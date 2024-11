Widok rodzin z dziećmi na górskich szlakach zawsze mnie cieszy. Choć na chwilę najmłodsi odrywają się od telefonów i mogą doświadczyć piękna natury, odpocząć na świeżym powietrzu i się poruszać. Jednak coś we mnie pęka, kiedy słyszę o kolejnych rodzicach, którzy na szlak nie zabrali rozumu, albo zgubili go gdzieś w lesie. Niestety w ostatnich dniach były aż dwa takie przypadki.

Zgubili 3-latka na szlaku, a na pomoc ruszył 11-latek

Przed rokiem ogromne emocje wzbudził ojciec, który zostawił 10-latkę w Bieszczadach i kazał jej znaleźć sobie transport do hotelu. Wydawało się, że ta historia nauczy nas, że góry to nie plac zabaw, a opieka nad dziećmi jest obowiązkiem każdego rodzica. Niestety, nic bardziej mylnego. Minął rok. Najmłodsi pod opieką rodziców zdobywali m.in. tatrzańską Świnicę. Głos w tej sprawie zabrało nawet TOPR, które apelowało o porzucenie takich planów . Teraz rodzice w Beskidzie Śląskim poszli jeszcze o krok dalej.

Czy to naprawdę 11-latek powinien w leśnym terenie szukać młodszego rodzeństwa? Jak w ogóle doszło do tego, że rodzice stracili kontakt z zaledwie 3-letnim dzieckiem? Na te pytania każdy z nas musi odpowiedzieć sam, choć odpowiedź powinna być dla każdego jasna.

Matka zabrała córkę na Śnieżkę. Szlak był im zbędny

Po co kobieta wybrała taką drogę? Ta myśl nie opuszcza wielu internautów, a "bohaterce" filmiku zadali je także strażnicy. Jak podaje Onet , kobieta miała im odpowiedzieć, że w sumie to nie wie, dlaczego to zrobiła. Idąc dalej, nie była w stanie racjonalnie wyjaśnić, dlaczego naraziła na niebezpieczeństwo siebie, swoje dziecko, ale i turystów, którzy zgodnie z zasadami parku szli szlakiem prowadzącym Drogą Jubileuszową. Gdyby ze zbocza osunął się kamień, mógłby on z dużą prędkością spaść na głowę jednej z wędrujących osób.

Głupota w górach przeraża. Za błędy rodziców kiedyś zapłacą najmłodsi

Być może to kara w wysokości do 5000 zł albo kuratela otworzą niektórym oczy na to, co i jak robią w górach. Bo nawet na pozornie łatwych trasach o wypadek nie jest trudno. Na szlaku nikt nie zwalnia nas z myślenia, wręcz przeciwnie, to właśnie tam brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii.