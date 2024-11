Rokrocznie wybór Młodzieżowego Słowa Roku budzi emocje i ciekawość, a wyniki zaskakują nie tylko młodych. Plebiscyt organizowany przez PWN i we współpracy z mediami młodzieżowymi to okazja, by przyjrzeć się, jak rozwija się język polski i co jest naprawdę istotne w komunikacji młodych ludzi.