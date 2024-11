W tym tygodniu na ekrany kin wchodzi "Gladiator II", w którym Pedro Pascal wciela się w jedną z głównych ról. Tymczasem HBO ujawniło datę premiery drugiego sezonu "The Last of Us", w którym również zobaczymy tego popularnego aktora. Fani serialu z niecierpliwością czekali na tę wiadomość.

Czekacie na kontynuację "The Last of Us"? Wiadomo już, kiedy premiera Fot. Kadr z serialu "The Last of Us"

Reklama.

Fani produkcji długo czekali na tę wiadomość. HBO oficjalnie potwierdziło, że drugi sezon serialu "The Last of Us" z Pedro Pascalem w roli głównej zadebiutuje na platformie Max wiosną 2025 roku. Choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, fani już teraz nie mogą się doczekać, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Drugi sezon będzie liczyć 7 odcinków i będzie oparty na grze "The Last of Us Part II" z 2020 roku.

W nowym sezonie ponownie zobaczymy znany duet – Pedro Pascala jako Joela Millera i Bellę Ramsey jako Ellie. Oprócz nich na ekranie pojawią się m.in. Kaitlyn Dever jako Abby, Isabela Merced w roli Diny Woodward, Young Mazino jako Jesse, oraz Gabriel Luna jako Tommy. Do obsady dołączą także Danny Ramirez, Ariela Barer oraz Catherine O’Hara. Istnieje również spora szansa, że powstaną kolejne sezony "The Last of Us".

Reklama.

"Historia, którą opowiadamy, jest o wiele większa niż historia z pierwszego sezonu, po prostu dzieje się o wiele więcej, jest o wiele trudniej ją wyprodukować, ale chcemy, aby każdy odcinek sprawiał wrażenie osobnego przeboju" - tłumaczył jeden z producentów.

Pokazano zwiastun serialu

Jak informowaliśmy na naTemat.pl, teaser popularnej produkcji pojawił się w sieci kilka tygodni temu, wywołując ogromne emocje wśród fanów. Akcja drugiego sezonu rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z pierwszej serii. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze mają już za sobą, przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, a świat, w którym muszą teraz żyć, jest jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą.

Reklama.

Finał pierwszego sezonu zakończył się w momencie, w którym Joel ratuje Ellie przed antyrządową organizacją "Świetliki". Zabija wszystkich w szpitalu, gdzie miała zostać przeprowadzona operacja, która miała umożliwić stworzenie szczepionki przeciwko Cordycepsowi. Później Ellie stara się dowiedzieć od Joela, co naprawdę wydarzyło się w szpitalu. Ten okłamuje ją, twierdząc, że badania nie powiodły się.

"The Last of Us" to serialowa adaptacja popularnej gry komputerowej o tym samym tytule z 2013 roku. Pierwszy sezon zadebiutował w styczniu 2023 roku i składał się z 9 odcinków. Produkcja Craiga Mazina i Neila Druckmanna zdobyła uznanie widzów na całym świecie oraz szereg nagród i nominacji, w tym osiem statuetek Emmy.

Reklama.

HBO szykuje kolejne premiery

Niedawno, podczas spotkania prasowego, szef HBO, Casey Bloys, zdradził więcej szczegółów na temat nadchodzących produkcji. W przyszłym roku na platformie Max zadebiutuje serial "Rycerz siedmiu królestw" z uniwersum "Gry o Tron". Bloys wzbudził także nadzieje fanów, że w przyszłości może powstać sequel serialu z Jonem Snow w roli głównej. Projekt został wstrzymany jakiś czas temu, ale nie oznacza to jego końca.

– Być może podejmiemy kolejną próbę – powiedział Bloys.

Szef HBO potwierdził również, że powstanie pierwszy kinowy film z uniwersum stworzonego przez George'a R.R. Martina.

– Zobaczymy, czy to będzie dobre. Będziemy czytać scenariusze razem z nimi. Myślę, że to może być zabawne i interesujące. Tu właśnie chodzi o rozwój – sprawdzamy, czy jest historia, która zasługuje na to, by trafić do kin i stać się wielkim widowiskiem. Myślę, że to może być ekscytujący projekt – przekazał.

Bloys ujawnił także, że prace nad trzecim sezonem "Wielkich kłamstewek" ruszą, gdy twórcy otrzymają egzemplarz nowej książki Liane Moriarty, autorki bestsellera, na którym oparty jest serial.

: