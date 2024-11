Washington o pocałunku w "Gladiatorze"

– Właściwie pocałowałem mężczyznę w filmie, ale oni to wycięli – powiedział.– Pocałowałem faceta prosto w usta, ale chyba nie byli jeszcze na to gotowi – ​​dodał.

Portal New York Post dowiedział się, że taka scena faktycznie miała miejsce, ale "ale nie był to seksowny pocałunek". W końcu sam Washington przyznał, że wspomnianego mężczyznę zabił pięć minut później, więc ​​zbliżenie ust było "pocałunkiem śmierci".

Pierwsze recenzje "Gladiatora II". Show skradł Washington?

Wielu zastanawia się, czy "Gladiator 2" ma szansę dorównać oryginałowi z Russellem Crowem ("Piękny umysł") w roli głównej. Pojawiły się już pierwsze recenzje krytyków filmowych, które jasno wskazują, że produkcja z Paulem Mescalem ("Normalni ludzie") i Pedrem Pascalem ("The Last of Us") okaże się najpewniej kasowym sukcesem. Większość opinii – portal Rotten Tomatoes zebrał ich na razie aż 91 – można uznać za bardzo pozytywną. W popularnym serwisie z ocenami najnowszy dramat historyczny Ridleya Scotta ("Ósmy pasażer Nostromo") cieszy się 71 proc. dobrych recenzji. Co takiego na temat filmu mają do powiedzenia krytycy?