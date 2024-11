Czy "Gladiator 2" ma szansę dorównać oryginałowi z Russellem Crowem ("Piękny umysł") w roli głównej? Światło dzienne ujrzały pierwsze recenzje krytyków filmowych, które jasno wskazują, że produkcja z Paulem Mescalem ( "Normalni ludzie" ) i Pedrem Pascalem ( "The Last of Us" ) okaże się najpewniej kasowym sukcesem.

Pierwsze recenzje filmu "Gladiator 2" z Mescalem i Pascalem

W niedzielę (11 listopada) spadło embargo dotyczące recenzji "Gladiatora 2". Większość opinii – portal Rotten Tomatoes zebrał ich na razie aż 91 – można uznać za bardzo pozytywną. W popularnym serwisie z ocenami najnowszy dramat historyczny Ridleya Scotta ( "Ósmy pasażer Nostromo" ) cieszy się 71 proc. dobrych recenzji. Co takiego na temat filmu mają do powiedzenia krytycy?

"To solidny kawałek neoklasycznego popcornu, w którym Denzel Washington przejmuje dowodzenie jako zła postać. Ostatecznie jest to zaledwie cień 'Gladiatora'. (...) Crowe w 'Gladiatorze' dał jeden z moich ulubionych występów w kinie. (...) Paul Mescal nie ma niczego, co zbliżałoby go do tej pierwotnej męskiej powagi" – czytamy w tekście Owena Gleibermana z tygodnika rozrywkowego "Variety".