Powiedzieć, że ta kampania będzie wyjątkowo ciężka i trudna i że PiS zastosuje w niej – już stosuje! – wszystkie brudne chwyty, to nic nie powiedzieć. Dla PiS te wybory to będzie gra o wszystko. Dosłownie.

"Gra" to zresztą o wiele za słabe określenie, celniejszym jest "walka na śmierć i życie". Bo jeśli PiS nie zdobędzie własnego prezydenta, jest po nim na długie lata – i partia Kaczyńskiego świetnie to wie. Prezydent z Koalicji 15 października będzie oznaczał, że PiS straci możliwość wetowania ustaw, ułaskawiania przestępców z własnych szeregów, wpływ na politykę międzynarodową, w tym możliwość działań prorosyjskich na taką skalę jak wcześniej. Nie będą także mogli demolować polskiej demokracji, wywoływać tak skutecznie, jak dotąd wojen polsko-polskich, siać chaosu, niszczyć naszych stosunków z UE i wymiaru sprawiedliwości. Demokratyczny prezydent zawetuje im wszystkie tego typu ustawy, nawet jeśli wygrają kolejne wybory parlamentarne.

Weta! Ułaskawienia! Promowanie się w prawicowych mediach! Szerzenie propagandy na najwyższych szczeblach! Psucie polityki rządu! Dezorganizowanie polityki międzynarodowej ! Sojusze ze zwolennikami Putina! Łakome stanowiska do obsadzenia! Władza! Wpływy! Psucie szyków rządowi Koalicji 15 października na każdym kroku! Skłócanie Polaków w nieskończoność! Dezinformacja i dezintegracja Polaków! Jednym słowem – pisowski raj na ziemi.

Kilku kandydatów na prezydenta zawsze demobilizuje elektorat

Dla Polski prezydent z PiS w czasach zagrożenia wojną z Rosją i kryzysem obronnym w UE, z prezydentem Trumpem za oceanem – to byłby gwóźdź do trumny. Partia aferzystów i złodziei mając swojego człowieka na stanowisku prezydenta, zachwieje Polską.

Rozproszenie opozycji i mnogość jej kandydatów na prezydenta (Hołownia niestety zapowiedział start) to pierwszy ogromny czynnik ryzyka. W najgorszym scenariuszu mogłoby to się skończyć zwycięstwem kandydata PiS o włos. Dobrze, jeśli w drugiej turze. Mnogość kandydatów demobilizuje ponadto wyborców Koalicji i może spowodować, że część z nich w drugiej turze zostanie w domu. Kilku kandydatów zawsze demobilizuje elektorat, a jeden mocny – konsoliduje. PiS to wie i zapewne dlatego nie robi prawyborów i wystawi kandydata jednego, a mocnego.