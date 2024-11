Trzaskowski jest liderem wszystkich sondaży. Wiadomo, że w przeciwieństwie do Sikorskiego będzie łatwy do akceptacji dla elektoratu lewicy, on jest łatwiej wymierzalny i wiadomo, o kim mowa. I nagle pojawiają się prawybory. To może dezorientować część liberalnych wyborców, zwłaszcza że wcześniej niekoniecznie coś takiego przygotowywano. Rachunek zysków i strat niekoniecznie tutaj wychodzi w PO na korzyść, jeśli chodzi o odbiór makrospołeczny i logikę wewnętrzną.

Prof. Rafał Chwedoruk