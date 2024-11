Wiosna przyszłego roku przyniesie kolejne wybory prezydenckie , ale emocje wokół nich już zaczynają narastać. Partie polityczne w Polsce przygotowują swoje zaplecze i typują kandydatów, którzy staną do walki o najwyższy urząd w państwie. Prawica, choć jeszcze oficjalnie nie wskazała swojego reprezentanta, nieustannie podsyca ciekawość wyborców, rzucając nowymi nazwiskami.

Kto kandydatem PiS na prezydenta? Morawiecki na czołowej pozycji

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że największe poparcie wśród elektoratu Zjednoczonej Prawicy zdobył były premier Mateusz Morawiecki. Aż 34 proc. ankietowanych wskazało na niego jako idealnego kandydata. To znacząca przewaga nad innymi potencjalnymi rywalami.

Na kogo powinien postawić Jarosław Kaczyński?

Czy Mateusz Morawiecki ma realne szanse na wygraną? Opinie ekspertów są podzielone. Politolog Kazimierz Kik w rozmowie z "Super Ekspresem" zauważa, że choć Morawiecki cieszy się rozpoznawalnością i zaufaniem wśród elektoratu PiS, może nie przyciągnąć szerszego grona wyborców w drugiej turze. Co więcej, obawa o to, że przegrana odbije się negatywnie na byłym premierze, może zniechęcić szefa partii do postawienia na niego.