Czarnek namaszczony do walki o pałac?

Z kolei Czarnek ma już wyrobioną pozycję wśród wyborców PiS , jest jednak człowiekiem, który byłby nie do przełknięcia dla wyborców centrowych. Czarnek to polityk wybitnie twardogłowy, ale jego popularność w PiS rośnie szczególnie po zwycięstwie Trumpa w USA . Prawica ma po prostu nadzieję na renesans "prawicowych" postaw w polskim społeczeństwie.

"Proszę uważać, bo podobno jacyś ohydni donosiciele i złodzieje byli widziani na tym marszu" – grzmi jeden z komentatorów. To oczywiste odniesienie do Obajtka i Tarczyńskiego. Ten drugi zyskał ostatnio "sławę", gdy przyznał w rozmowie z portalem wPolityce.pl, że Trump wie już także o krytyce kierowanej pod jego adresem ze strony przedstawicieli obecnej koalicji rządzącej. "To wam policja zabrała narkotyki??" – pyta inny użytkownik Twittera, nawiązując do informacji, iż policja podczas marszu zatrzymała 70 osób, z czego aż 49 za posiadanie narkotyków.