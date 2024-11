"Ten utwór ogromnie wiele dla mnie znaczy! Pamiętam, jak już ponad rok temu przyjechałam do Weroniki Gabryelczyk ze złamanych serduszkiem i łzami w oczach. Wtedy nie rozumiałam, czemu tak się wydarzyło, dzisiaj wiem, że oprócz tego, że ogromnie dużo nauczyłam się z tej sytuacji, to powstał ten piękny numer" – zdradziła autorka słów i kompozytorka.

Artystka przyznała, że proces tworzenia albumu "Domino" był dla niej "długi i trudny, ale mimo to piękny". "Cel był taki, żeby się nie poddawać i to się udało. Moja pierwsza płyta już w gotowości. Oddałam kawał serca i mojej historii i nie mogę się doczekać, aż go usłyszycie" – wyznała.

Kim jest Anastazja Maciąg, która nagrała nową piosenkę z Roxie?

Anastazja Maciąg ma 19 lat i pochodzi z Olsztyna. Brała udział w 3. edycji "The Voice kids". Jej trenerem był wówczas Dawid Kwiatkowski. Choć dostała się do finału, to nie zdobyła pierwszego miejsca. Do dziś jednak kontynuuje karierę muzyczną i ma już na swoim koncie sukcesy.