Mariusz Szczygieł o aferze dot. Moniki Olejnik

"Jeśli słyszę w radiu, że Monika Olejnik 'zaatakowała ministra Sikorskiego za pochodzenie jego żony', to nie mogę dopatrywać się u dziennikarza, który to mówi, głupoty. Jeśli czytam w internecie, że Monika Olejnik jest antysemitką, to nie mogę nie dopatrywać się w tym bardzo złej woli. Dziś, żeby być uznanym za antysemitę, wystarczy martwić się o sytuację matek i dzieci w Gazie" – napisał dziennikarz.